В Казани из-за Сабантуя изменят схему движения транспорта

В Казани завтра, 23 июня, в день Сабантуя изменится схема движения транспорта. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Так, с 5.00 до 18.00 изменится схема движения на дорогах, ведущих к майдану Березовой рощи Приволжского района, Березовой рощи жилого массива Дербышки и лесопарковой зоны озера Лебяжье.

- По улице Братьев Баталловых будет введено одностороннее движение на участке от поворота в жилой комплекс «Лесной городок» в сторону Фермского шоссе. Кроме того, на этом участке будет запрещено останавливаться и парковаться, - говорится в сообщении.

Также стояка будет запрещена по улице Мира — на участке от улицы Дорожная до улицы Парковая.

На озере Лебяжье будет организована парковка для автомобилей. Также отмечается, что по территории лесопарковой зоны будет курсировать бесплатный автобус, на котором можно будет добраться до майдана.