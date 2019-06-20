На трассе в Татарстане погиб мотоциклист без прав

На трассе в Татарстане погиб 60-летний мотоциклист без прав. Как рассказали в МВД по РТ, авария произошла 22 июня в 00.25 на 235 километре автодороги Казань – Оренбург.

- 32-летний водитель автомобиля ISUZU не выбрал безопасную скорость и наехал на попутно двигавшийся мотоцикл, - сказали в ведомстве.

Водитель мотоцикла, житель Черемшанского района РТ, от полученных травм скончался на месте.

Установлено, что погибший управлял незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом, будучи лишенным, права управления транспортными средствами, а также осуществлял движение без мотошлема.

