Казань сегодня: приговор о смерти девочки и академия Бердыева

В КАЗАНИ НАШЛИ ПРОПАВШУЮ ШКОЛЬНИЦУ

В Казани нашли 11-летнюю школьницу, которая накануне ушла из дома и пропала, об этом сообщили волонтеры.

Девочка пропала накануне днем, было подано заявление в полицию, начались поиски. Поиски завершились удачно, девочка была найдена.

ПОД КАЗАНЬЮ ПРОИЗОШЛА МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПЧЕЛ

В Высокогорском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По словам пчеловодов в деревне Средний Алат, пострадали 30 ульев за неделю, они считают, что мор произошел из-за гербицидов, которыми обработали соседние поля.

В КАЗАНИ ОСУДИЛИ ЮРИСТА, НАСМЕРТЬ СБИВШЕГО 15-ЛЕТНЮЮ ШКОЛЬНИЦУ

В Казани осудили юриста Назипа Каюмова, которого признали виновным в том, что он насмерть сбил 15-летнюю школьницу на на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького. Об этом стало известно на заседании суда.

Напомним, ДТП произошло 10 марта. В 20:58 на улице Карла Маркса водитель иномарки, ехавший по крайней полосе, на высокой скорости сбил девочку, только начавшую переходить дорогу. У пострадавшей девочки в больнице диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом ключицы и ушиб легкого. Водитель скрылся.

В КАЗАНИ ДЕВУШКА В КУПАЛЬНИКЕ НА ХОДУ ВЫЛЕЗЛА ИЗ ОКНА MERCEDES​

В Казани девушка в купальнике прокатилась по улицам в Mercedes, она на ходу вылезла из салона автомобиля. Это снял на видео один из очевидцев, проезжавших мимо.

Отметим, также был опубликован снимок машины, на котором виден госномер.

МИННИХАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ БЕРДЫЕВУ ЗАНЯТЬСЯ НОВЫМ ПРОЕКТОМ В КАЗАНИ

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил бывшему главному тренеру «Рубина» создать республиканскую детско-юношескую академию футбола с филиалами во всех основных городах региона, об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам Минниханова, Татарстан построит для юных футболистов пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.