Казанец сдал в полицию самодельную бомбу на основе учебной мины

В Казани 47-летний мужчина сдал в правоохранительные органы самодельную бомбу, сделанную на основе учебной мины, информацию подтвердил источник портала.

Мужчина пришел в полицию днем 13 июня.

- "Бомба" была сделана на основе промышленной учебной мины ОЗМ-72, ее начинили самодельным взрывчатым веществом, - сообщили порталу.

После проведенной экспертизы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов". Выяснятся подробности.