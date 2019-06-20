Племянник Пугачевой женился на бухгалтере из Казани

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад, ранее страдавший от наркотической зависимости, женился на бухгалтере из Казани Гузели, об этом сообщает StarHit.ru.

Племянник Пугачевой познакомился с Гузель несколько месяцев назад, и практически сразу сделал предложение. 21 июня они расписались, празднование свадьбы перенесли по состоянию здоровья Влада. Самой Аллы Пугачевой на свадьбе племянника не было.

Отмечается, что Гузель приехала в Москву на заработки из Казани. В столице она живет уже более полугода. В родном городе у возлюбленной Влада остался 14-летний сын. Ранее она уже состояла в браке, но эти отношения закончились разводом.

После свадьбы Гузель решила взять фамилию мужа и стать Пугачевой.