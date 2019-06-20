В Минспорта РТ прокомментировали создание футбольной академии «Бердыева»

В Министерстве спорта РТ предложение президента Татарстана Рустам Минниханов бывшему главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву создать республиканскую детско-юношескую академию футбола с филиалами во всех основных городах региона.

- Данный вопрос закреплен за Министерством спорта РТ, ведомству совместно с с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии.



В настоящий момент данный вопрос находится на стадии разработки и обсуждения концепции. Уже в ближайшее время (ориентировочно – на следующей недели) состоится совещание с участием всех заинтересованных сторон – Минспорта РТ, Курбана Бекиевича, мэрии г.Казани, Федерации футбола РТ, - сообщили ProKazan.ru в ведомстве.