В Татарстане «обезглавили» памятник Ленину

В Татарстане в поселке Рыбная Слобода "обезглавили" памятник Владимиру Ленину, видео разбора памятника появилось в соцсетях.
- Последнего Ленина, последнего! Прощаемся с ним, - заявил автор видео.
В пресс-службе Рыбно-Слободского сообщили, что памятник убрали в ходе реконструкции центральной площади, вскоре его вернут на место.
- Памятник "вождю революции" будет установлен по окончании ремонтных работ на центральной площади в 2019 г., - говорится в сообщении.
Дорогие друзья! В ответ на распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в Рыбной Слободе "произошло кощунство - снос памятника Ленину" сообщаем следующее: В рамках реализации Республиканской программы "Общественные пространства" на центральной площади посёлка запланировано благоустройство территории и перенос отремонтированного памятника Ленина на новое место, о чем писалось в публикации @moya_rybnayasloboda от 30 апреля. Памятник "вождю революции" будет установлен по окончании ремонтных работ на центральной площади в 2019г. #рыбнаяслобода #балыкбистәсе
30 апреля в рамках реализации республиканской программы по благоустройству общественных пространств в исполнительном комитете района под руководством руководителя исполкома Исланова Р.Л. прошла очередная встреча актива района со скульпторами, которые предложили способы капитального ремонта памятника В.И. Ленину. В ближайшее время начнутся работы по ремонту и переносу памятника на территорию напротив Исполкома посёлка. #рыбнаяслобода #балыкбистәсе
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