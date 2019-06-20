В Татарстане «обезглавили» памятник Ленину

В Татарстане в поселке Рыбная Слобода "обезглавили" памятник Владимиру Ленину, видео разбора памятника появилось в соцсетях.

- Последнего Ленина, последнего! Прощаемся с ним, - заявил автор видео.

В пресс-службе Рыбно-Слободского сообщили, что памятник убрали в ходе реконструкции центральной площади, вскоре его вернут на место.

- Памятник "вождю революции" будет установлен по окончании ремонтных работ на центральной площади в 2019 г., - говорится в сообщении.