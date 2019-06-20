В Татарстане на трассе у девушки в «Ладе» случился инсульт. Ей помогли в ГИБДД

В Альметьевском районе Татарстана у 25-летней девушки в "Ладе Ларгус" случился инсульт, ее муж обратился к сотрудникам ГИБДД, которые помогли ей. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Инцидент случился 16 июня, к водителю "Лады Ларгус" обратилась его жена, которой неожиданно стало плохо - она жаловалась на тошноту и онемение конечностей.

Мужчина решил попросить помощи у сотрудник в ГИБДД, которые срочно доставили девушку на служебном автомобиле Центральную районную больницу Альметьевска. Там у больной диагностировали инсульт и срочно госпитализировали в неврологическое отделение.