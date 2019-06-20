В Татарстане завели дело на медсестру, разгласившую врачебную тайну

На медсестру Казанской туберкулезной больницы, которая находится в Высокогорском районе в поселке Каменка, завели административное дело за разглашении врачебной тайны. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

В ходе проверки выяснилось, что медсестра незаконно передала третьему лицу копии медицинских документов пациентов, содержащих врачебную тайну: сведения о времени прохождения лечения и врачебных назначениях, а также анкетные данные пациентов.

На женщину возбудили дело, в адрес главврача Казанской туберкулезной больницы внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.