В парке казанской психиатрической больницы пройдет бал

Республиканская клиническая психиатрическая больница, расположенная в Казани, отмечает в этом году юбилей - 150 лет со дня образования. По этому случаю учреждение здравоохранения проведет несколько мероприятий.

Во-первых в парке больницы состоится открытие скульптурной композиции в честь юбилейной даты, а вечером пройдет торжественный "Бал у Бехтерева".

Завтра с утра доктора почтят память великого русского психиатра, возложив цветы к его памятнику на улице Волкова, а также к могиле Н. Фрезе на Арском кладбище.

Кстати, психиатрическая клиника Бехтерева на ул. Волкова была построена еще до революции, в 1915 году по проекту архитектора И. Брюно. Академик Бехтерев в этом здании никогда не работал, так как практиковал в другой психиатрической клинике города.