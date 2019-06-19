Казань сегодня: Путин, Путин и колеса

«НАРОД ПРОСТО ВЫМИРАЕТ»: ЖИТЕЛЬНИЦА ТАТАРСТАНА НАПИСАЛА ПУТИНУ О РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.

В ТАТАРСТАНЕ НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ ТРЕХЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК И ГОДОВАЛАЯ ДЕВОЧКА

В Бугульме сегодня ночью в горящем частном доме погибли трехлетний мальчик и годовалая девочка, сообщили в МЧС по РТ.

Пожар в доме на Рабочей улице начался в 1 ночи, 25-летнюю женщину из здания вытащили соседи, ее двое детей погибли в огне.

В результате сгорела веранда, часть крыши, выгорела кухня и ванная комната, две комнаты закопчены.

В КАЗАНИ СНЯЛИ ВСЕ КОЛЕСА С КАРШЕРИНГОВОГО АВТО

В Казани во дворе по улице Дементьева с каршерингового авто сняли все четыре колеса, сообщения об этом появились в Сети.

ПУТИН НАЧАЛ ОЧЕРЕДНУЮ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

Президент России Владимир Путин сегодня в 17-й раз пообщается с жителями страны в формате прямой линии. Трансляция началась в 12:00, вопросы от россиян будут приниматься вплоть до окончания эфира.

В КАЗАНЬ ПРИВЕЗЛИ МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ РОДИЛСЯ С ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ НАРУЖУ

В Казани в Детской республиканской клинической больнице сделали операцию мальчику из Йошкар-Олы, который родился с внутренними органами наружу, об этом сообщили в самой больнице.

У ребенка, который родился около месяца назад, был диагностирован гастрошизис – аномалия развития, при которой из брюшной полости выходят внутренние органы (петли тонкой и толстой кишки, желудок, печень, у девочек – матка и придатки).