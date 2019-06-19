Жительница РТ, написавшая о «реальной жизни» Путину: «Смотрела и восхищалась»

Жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова, которая ранее опубликовала в Сети письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказала о реальной жизни народа, рассказала о своем впечатлении от прошедшей "Прямой линии".

Напомним, в письме говорилось о том, что "народ просто вымирает, живёт впроголодь", жительница РТ призывала Путина не смотреть на на "среднестатистические" цифры, так как "они не имеют ничего общего с реальной жизнью".

Письмо собрало сотни репостов в соцсетях, о нем написали ряд СМИ. После этого Алсу Муллахметова опубликовала новое сообщение, в котором рассказала о своем впечатлении от выступления Путина.

ProKazan.ru приводит его полностью.