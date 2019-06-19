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business-gazeta.ru

Фуре из Татарстана снесло кабину металлическими листами при торможении

Cегодня, 15:34 200 3 Автор: prokazan.ru

У фуры из Татарстана снесло кабину металлическими листами при торможении, инцидент случился на трассе в 150 км от Уфы. Об этом сообщили очевидцы, передает "Бизнес Online".

Предварительно, сегодня утром водитель фуры резко затормозил, увидев выбежавшего перед грузовиком лося, в результате несколько металлических листов массой по 8 тонн пробили грузовой отсек, после чего вытолкнуло кабину с водителем на дорогу.

В результате кабина перевернулась, а металлические листы оказались на двигателе автомобиля и проезжей части, информация о пострадавших уточняется.

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комментарии

Горожанин
1
20 июня 2019
15:57
Лучше бы лося сбил
Горожанин
0
20 июня 2019
16:20
Вот скажите ,что дороже жизнь работяги или выбежавшего на дорогу безбашенного лося ? И почему наказывают человека из за животного ,которое не соблюдает правила ПДД ?
Горожанин
0
20 июня 2019
16:36

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