Фуре из Татарстана снесло кабину металлическими листами при торможении

У фуры из Татарстана снесло кабину металлическими листами при торможении, инцидент случился на трассе в 150 км от Уфы. Об этом сообщили очевидцы, передает "Бизнес Online".

Предварительно, сегодня утром водитель фуры резко затормозил, увидев выбежавшего перед грузовиком лося, в результате несколько металлических листов массой по 8 тонн пробили грузовой отсек, после чего вытолкнуло кабину с водителем на дорогу.

В результате кабина перевернулась, а металлические листы оказались на двигателе автомобиля и проезжей части, информация о пострадавших уточняется.