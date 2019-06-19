Путин ответил, что будут делать с пособием в 50 рублей за детей от 1,5 до 3 лет

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" рассказал, что будут делать с пособиями в 50 рублей для детей от 1,5 до 3 лет, в скором времени планируется их увеличение.

По словам Путина, семьям, где есть дети от полутора до трех лет будут выплачивать пособие в размере прожиточного минимума ребенка. Пока не решен только один вопрос — какой доход будет в этих семьях: полтора или два прожиточных минимума на человека.

Также он напомнил, что недавно ввели новое пособие для семей, где появился первый и второй ребенок. Его сумма составляет прожиточный минимум для ребенка в регионе. В среднем это около 11 тысяч рублей. На получение такой поддержки могут рассчитывать семьи, где доход на человека составляет полтора прожиточных минимума и меньше. По словам президента, практически принято решение об увеличении количества семей, которые получают это пособие.

С 2020 года эту меру распространят и на те семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека. Это примерно 45 тысяч рублей в месяц.