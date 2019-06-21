35 идей для путешествий на автобусах из Казани

Казанский автовокзал предлагает в этом году горожанам 35 направлений в различные города и села России. Мы изучили расписание маршрутов и составили полное расписание.

Казань - Азнакаево

Этот город, построенный на берегу реки Стярле, находится в 376 км от Казани. Сюда стоит приехать, чтобы подняться на возвышенность Чатыр-Тау (в переводе - Шатёр-гора). Это одна из наиболее высоких точек республики — с её зелёной вершиной и медными рудниками у подножья. По народному поверью, в недрах горы скрыт царь-магнит, а поскольку в ней имеется много серебра, то вода бьющая из ее родников якобы целебная, святая.

Отправление: 13.40 (ежедневно)

Время в пути: 5 часов 15 минут

Стоимость билета: 458.22 руб.

Казань - Альметьевск

Говорят, что название города Альметьевск происходит от имени основавшего его в середине ХVIII века муллы Альмета. Прошло немногим чуть больше одного столетия, и поселок превратился в промышленный и культурно-развивающийся город республики Татарстан. Здесь можно увидеть фонтан и памятник добычи 3 000 000 000 тонн нефти. Начать изучение города разумнее всего будет с посещения Краеведческого музея. Летом популярностью пользуется современный городской пляж, а зимой - горнолыжный курорт ОАО «Татнефть».

Отправление: 08:20 14:30 16:00 18:00 (ежедневно)

Время в пути: 5-10 часов (в зависимости от маршрута)

Стоимость билета: от 491.4 рублей.

Казань - Болгар

Религиозная святыня и историческая родина поволжских татар, известная в мусульманском мире как «Северная Мекка», расположена в трех часах езды от Казани. Именно здесь находится одна из туристических жемчужин Республики Татарстан, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, который в 2014 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отправление: 08:40 (суббота, воскресенье)

Время в пути: 3 часа 40 минут

Стоимость билета: от 325.5 рублей.

Казань - Елабуга

1000-летний купеческий город Елабуга, уютно расположенный на высоком берегу реки Камы в окружении первозданной, величественной природы — колыбель русского купечества, уездный городок, где переплелись судьбы многих замечательных людей; современный город автомобилестроителей и нефтяников. Недалеко от Елабуги находится знаменитое Елабужское городище — остатки укрепленного поселения одного из поволжских племен, живших в конце I тысячелетия нашей эры. Уцелевшая каменная башня городища является символом Елабуги.

Отправление: 14:40 (ежедневно)

Время в пути: 3 часа 22 минут

Стоимость билета: от 472.5 рублей.

Казань - Лаишево

Находясь в 62 км от Казани, сам город Лаишево и его окрестности представляют собой излюбленное место остановки путешественников, желающих украсить скучные будни увлекательной поездкой по родному краю. Это место ассоциируется с именем поэта Гавриила Державина, родившегося в селе Сокуры. Имя почитаемого уроженца носит и село Державино, которое является излюбленным местом туристов.

Отправление: 14:40 (ежедневно)

Время в пути: 1 час 35 минут

Стоимость билета: 115.5 рублей.

Казань - Рыбная Слобода

В этом поселке так много достопримечательностей, что он просто обязателен к посещению людям, которые интересуются историей родного края. Здесь можно, например, увидеть дом Захария Кубарева, старосты села Рыбная Слобода, 1913 года, а также здание аптеки, построенное в 1914 году. Есть тут и торговая лавка начала 19 века, и святой ключ Хальфы бабая.

Отправление: 10:30 12:30 14:30 16:30 18:00 (ежедневно)

Время в пути: 2 часа

Стоимость билета: 220.5 рублей.

Куда еще можно съездить из Казани?

Казань – Актаныш

Отправление: 7:40 (понедельник, среда)

Время в пути: 6 часов 18 минут

Стоимость билета: 891.45 рублей.

Казань – Актобе

Отправление: 7:30 (пятница, воскресенье)

Время в пути: 19 часов

Стоимость билета: 2651.25 рублей.

Казань – Асекеево

Отправление: 7:30 (понедельник, пятница)

Время в пути: 11 часов 40 минут

Стоимость билета: 1050 рублей.

Казань – Грозный

Отправление: 11:00 (воскресенье)

Время в пути: 7 часов 30 минут

Стоимость билета: 3675 рублей.

Казань – Дербент

Отправление: 17:05 (среда, воскресенье)

Время в пути: 11 часов

Стоимость билета: 3797.85 рублей.

Казань – Димитровград

Отправление: 16:00 (ежедневно)

Время в пути: 5 часов 55 минут

Стоимость билета: 495.6 рублей.

Казань – Иваново

Отправление: 10:00 (среда, воскресенье)

Время в пути: 13 часов 45 минут

Стоимость билета: 1711.5 рублей.

Казань – Куралово

Отправление: 6:30, 15:00 (ежедневно)

Время в пути: -

Стоимость билета: 115.5 рублей.

Казань – Магнитогорск

Отправление: 15:00 (пятница)

Время в пути: 16 часов 50 минут

Стоимость билета: 1956.15 рублей.

Казань – Махачкала

Отправление: 11:00 (понедельник, четверг, суббота)

Время в пути: 42 часа 37 минут

Стоимость билета: 3416.49 рублей.

Казань – Набережные Челны

Отправление: 8:00, 13:10 (ежедневно)

Время в пути: 4 часа 35 минут

Стоимость билета: 420 рублей.

Казань – Нижнекамск

Отправление: 07:10 11:00 13:00 15:15 (ежедневно)

Время в пути: 4 часа 50 минут

Стоимость билета: 556.5 рублей.

Казань – Новочебоксарск

Отправление: 10:00, 18:00 (ежедневно)

Время в пути: 3 часа

Стоимость билета: 388.5 рублей.

Казань – Нурлат

Отправление: 08:00 13:30 14:20 (ежедневно)

Время в пути: 3 часа

Стоимость билета: 388.5 рублей.

Казань – Оренбург

Отправление: 06:20 (ежедневно)

Время в пути: 14 часов 50 минут

Стоимость билета: 1726.2 рублей.

Казань – Пермь

Отправление: 18:00 (ежедневно, кроме среды)

Время в пути: 11 часов 40 минут

Стоимость билета: 1365 рублей.

Казань – Самара

Отправление: 20:15 (ежедневно)

Время в пути: 9 часов

Стоимость билета: 897.75 рублей.

Казань – Свияжск

Отправление: 9:00 (суббота, воскресенье)

Время в пути: 1 час 20 минут

Стоимость билета: 157.5 рублей.

Казань – Стерлитамак

Отправление: 10:30 (ежедневно)

Время в пути: 18 часов 50 минут

Стоимость билета: 1344 рубля.

Казань – Сыктывкар

Отправление: 22:15 (среда, суббота)

Время в пути: 15 часов 45 минут

Стоимость билета: 1942 рубля.

Казань – Тольятти

Отправление: 7:20, 14:05, 15:00 (ежедневно)

Время в пути: 7 часов 25 минут

Стоимость билета: 735 рубля.

Казань – Ульяновск

Отправление: 07:00 08:30 10:00 11:50 13:10 14:05 15:10 16:45 17:15 18:10 (ежедневно)

Время в пути: 4 часа 50 минут

Стоимость билета: 628.95 рублей.

Казань – Уфа

Отправление: 10:05, 21:00 (ежедневно), 19:00 (ежедневно, кроме субботы)

Время в пути: 11-12 часов

Стоимость билета: 1186.5 рубля

Казань – Чебоксары

Отправление: 06:20 08:30 10:50 11:30 12:15 12:45 14:15 15:15 16:15 17:00 19:05 19:45 (ежедневно), 09:20 (ежедневно, кроме субботы)

Время в пути: около 3 часов

Стоимость билета: 420 рубля.

Казань - Черемшан

Отправление: 07:00, (среда, суббота)

Время в пути: 4 часа 25 минут

Стоимость билета: 2121 рублей.

Казань - Ярославль

Отправление: 10:00 (ежедневно)

Время в пути: 19 часов 40 минут

Стоимость билета: 2121 рублей.