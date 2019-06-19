Переписка солдата из РТ с девушкой в соцсетях стала доказательством по делу MH17

Переписка в соцсетях жителя Альметьевска Максима Герасимова с некоей Анастасией Дороховой стала одним из доказательств причастности России к крушению малазийского самолета MH17 в Донбассе. Об этом сообщает The Bell.

Герасимов в 2015 году проходил военную срочную службу в Курске во 2-м батальоне 53-й зенитной ракетной бригады, откуда, как предполагают нидерландская сторона расследования, направили ракетный комплекс "Бук" в Донецкую область.

Следователи объединенной следственной группы опубликовали переписку Герасимова с Дороховой, в которой военнослужащий рассказал девушке, что его сослуживцев отправили на территорию Украины.

М. утверждает, что ехал в Ростов вместе с солдатами из третьего батальона, но после города Миллерово они направились в другую сторону. На просьбу уточнить, куда направился 3-й батальон, он говорит, что может только намекнуть, и приводит цитату из песни: "Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону". Дальнейшая переписка выглядит так:

Анастасия. К сине-желтым, что ли?

М. Ну не на гражданскую), а ты, глянь, не только красивая, но еще и умная.

Герасимов заявил "Открытым медиа", что показанная JIT переписка является фейком.

- Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано всё, — сказал он.

В то же время Герасимов подтвердил, что общался с Анастасией, которая, по его словам, "просто добавилась в друзья и начала писать".

Следователи в Нидерландах заявили, что обвинения по делу о крушении "Боинга" будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые по версии следствия имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого, как считается, и был сбит "Боинг".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.