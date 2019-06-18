Казань сегодня: похитили девочку и рекордные алименты

ЖИТЕЛЯМ ДЕРБЫШЕК ПРЕДЛОЖИЛИ ТРИ ВАРИАНТА ДОРОГИ. ОНИ ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ

Жителям казанского поселка Дербышки накануне предложили три варианта дороги, которая пройдет через их дома, об этом сообщается на портале мэрии города.

Встреча советника главы Казани Владимира Фомина с активистами прошла в школе №84, согласно первому варианту предполагается возврат к действующему генплану, который находится в открытом доступе 12 лет, и этот вариант не вызывал нареканий. Второй вариант предполагает коридор для дороги по улице Тополевой в Дербышках. Третий вариант — это трасса вдоль лесополосы вблизи поселка Нагорный. Дорога запланирована двухполосной.

ДЕЛО О ПЕРЕВОЗКЕ ПОЛУГОЛОГО ПАССАЖИРА НА КРЫШЕ AUDI В КАЗАНИ: БЫЛИ НАКАЗАНЫ ВСЕ

В Казани наказали всех участников ролика, на котором водитель Audi перевозил полуголого пассажира на крыше авто, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Напомним, запись появилась в Сети 17 ноября, на видео можно увидеть, как Казани по Кремлевской набережной казанец в трусах проехал на крыше Audi. Номер Audi, на которой проехался водитель, был закрыт, сам водитель на видео говорит, что таким образом он смотрит "Давидыча" - скандально известного автоблогера Эрика Давидовича.

КАЗАНЕЦ ВЫПЛАТИЛ РЕКОРДНЫЙ ДОЛГ ПО АЛИМЕНТАМ, ЧТОБЫ ПРОДАТЬ BMW

В Казани мужчина выплатил рекордные по размерам алименты в 1,5 млн рублей, чтобы иметь возможность продать свой BMW 520i, об этом сообщили в УФСПП по РТ.

Мужчина должен был выплачивать четверть своего дохода на содержание сына, с учетом его доходов долг составил почти 1,5 млн рублей. Приставы запретили выезжать ему за пределы России, а также продавать автомобиль.

В КАЗАНИ ПОХИТИЛИ 9-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

В Казани похитили 9-летнюю учащуюся одного из лицеев, под подозрением - ее 36-летний отец из Дагестана. Информацию подтвердил источник портала.

Похищение произошло еще 24 мая около дома №40 по улице Фучика.

- Предварительно, проживающий в Махачкале отец девочки заставил ее пойти с собой, после чего они скрылись. На следующий день поступило заявление в правоохранительные органы, 7 июня было возбуждено дело по статье "Похищение несовершеннолетнего", - сообщили порталу.

В КАЗАНИ НАШЛИ ШКОЛЬНИЦУ, КОТОРАЯ ПОШЛА КУПАТЬСЯ И ПРОПАЛА

В Казани нашли 15-летнюю школьницу, которая 17 июня пошла купаться и пропала, об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе УВД города.

Напомним, девочка вышла из дома по улице Беломорская 17 июня, она якобы пошла купаться на озеро Глубокое, но домой не вернулась. Было подано заявление в полицию, начались поиски девочки.

Сегодня стало известно, что школьница нашлась, она была у подруги.