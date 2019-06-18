В Казани водителю отомстили, написав на авто «кобель» и «козел»

В Казани на Кремлевской дамбе сняли на видео изуродованную иномарку, запись появилась в соцсетях.

На белой иномарке крупными буквами были написаны два слова: «козел» и «кобель», вероятно, владельцу авто таким образом отомстила за измену его подруга.