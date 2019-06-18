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В Татарстане мужчина погиб, попытавшись срезать провода линии электропередач

Cегодня, 15:12 140 3 Автор: prokazan.ru

В Заинском районе Татарстана около деревни Димитрово накануне днем погиб 43-летний мужчина, который попытался срезать провода линии электропередач. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, мужчина примерно в 15 часов пытался срезать провода линии электропередач, для этого он залез на опору ЛЭП. В какой-то момент провод упал, поджег траву и ударил пострадавшего током, он скончался на месте.

Прибывшие пожарные потушили пожар и сняли мужчину с проводов. Идет проверка.

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комментарии

Горожанин
1
19 июня 2019
15:35
Минус еще одна сволочь вороватая :)

Не знаешь закон Ома - сиди дома! )))
Горожанин
0
19 июня 2019
15:38
экстремист однако
Ага
0
19 июня 2019
16:01
Не от хорошей жизни провода полез срезать.
В ответ на комментарий пользователя
Минус еще одна сволочь вороватая :)

Не знаешь закон Ома - сиди дома! )))
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Горожанин
0
19 июня 2019
16:09
На бутылку не хватило?
В ответ на комментарий пользователя
Не от хорошей жизни провода полез срезать.
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