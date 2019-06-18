В Татарстане мужчина погиб, попытавшись срезать провода линии электропередач

В Заинском районе Татарстана около деревни Димитрово накануне днем погиб 43-летний мужчина, который попытался срезать провода линии электропередач. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, мужчина примерно в 15 часов пытался срезать провода линии электропередач, для этого он залез на опору ЛЭП. В какой-то момент провод упал, поджег траву и ударил пострадавшего током, он скончался на месте.

Прибывшие пожарные потушили пожар и сняли мужчину с проводов. Идет проверка.