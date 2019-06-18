Сабантуй в Казани: четыре площадки, концерты и скачки

23 июня в Казани пройдет народный праздник Сабантуй, празднования состоятся на четырех городских площадках, главной из которых станет Березовая роща поселка Мирный. Об этом сообщили в мэрии города.

Праздники стартуют на всех площадках в 9:30 и продлятся до 16:00.

Дербышки

На центральном майдане Березовой рощи в поселке Дербышки покажут театрализованное представление "Казан солгес" ("Казанское полотенце"), открывать праздник будут концертной постановкой с участием 600 артистов. Хедлайнерами праздника в Дербышках станут звезды татарской эстрады народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов, а также Салават Миннеханов и Гузэлем.

Сабантуй в Дербышках

Лебяжье

На главной сцене в лесопарковой зоне озера Лебяжье для гостей праздника выступят известные артисты татарской эстрады: Зайнаб Фархетдинова, Алсу и Азат Фазлыевы, Раяз Фасихов и другие. Помимо концертной программы и традиционных состязаний на этой площадке подготовят отдельную зону, посвященную мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019.

Сабантуй на Лебяжьем

Казанский ипподром и Березовая роща в Мирном

На Казанском ипподроме с 14:30 пройдут конноспортивные соревнования, в том числе с участием уникальных ахалтекинских скакунов. В программе запланированы 13 заездов и концертная программа.

На центральном майдане в Березовой роще поселка Мирный выступят популярные артисты татарской эстрады - Айдар Сулейманов и Данир Сабиров, а главным гостем праздника станет "Хор Турецкого", который подготовил специальную концертную программу. Также в театрализованном прологе выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы со всей республики.

Все желающие смогут испытать себя в разных национальных конкурсах и состязаниях, таких как рывок гири, лазание на столб, распиливание бревна, бой горшков, бег с коромыслами, бег с яйцом в ложке, поиск монеты в плошке с катыком, перетягивание каната и многих других. Среди борцов будут определены и абсолютные батыры турнира, которые получат главный приз – барана и автомобиль.

Общественный транспорт в Казани в день Сабантуя будет работать по специальной схеме, на маршруты до праздничных площадок дополнительно выйдет 161 автобус, а на праздничную площадку в поселке Дербышки можно будет добраться на бесплатном шаттле.