В Татарстане не могут найти почти 500 пропавших человек

В Татарстане пропавшими за последние годы числятся 499 человек, при этом в короткие сроки – до 10 дней, удается найти более 92 процентов без вести пропавших. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Сергей Королев.

Ежегодно полиция регистрирует более 4 тысяч заявлений о пропаже людей. На сегодня по факту пропавших без вести возбуждены 204 уголовных дела, среди пропавших 21 несовершеннолетний. Это дети и подростки, которые исчезли в период с 1998 по 2010 год. Девять из них считаются сбежавшими из семей, детских домов и интернатов, по факту пропажи еще 12 возбуждены уголовные дела.