В Казана зафиксировали двукратное превышение опасных веществ в воздухе

В Казани Гидрометцентр РТ зафиксировал значительное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, такие данные содержатся на сайте службы.

Пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на улице Декабристов, 183 показал уровень в 43,6 мкг/м3 при норме в 20 мкг/м3, таким образом, ПДК превышена более чем в два раза.

Отметим, причиной увеличенного содержания вредных веществ в воздухе могут являться автомобили, в случае высокого загрязнения (в 10 раз и больше) эти данные передаются в Министерство экологии и Росприроднадзор.