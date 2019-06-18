Власти Казани поддержали строительство крематория в городе, о поддержке проекта городскими властями накануне рассказал глава управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы развития похоронного дела".
Большинство казанских кладбищ закрыты, осталось лишь два активно используемых, но и там места заканчиваются. Каждый день в Казани умирают порядка 40 человек, а ежегодно – 13,5 тысяч человек. Таким образом, крематорий мог бы стать решение проблемы захоронений, однако участок для строительства пока не выбран.
Также продолжается строительство погребального комплекса на границе Казани и Пестречинского района, после его сдачи проблема с отсутствием мест на кладбищах будет отложена на 30-40 лет.
Напомним, впервые о создании крематория в Казани заговорили в преддверии Универсиады в 2013 году. Тогда начальник Управления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения города Казани признал, что рано или поздно построить его придется. Даже выбрали место в Пестречинском районе в районе деревни Званка.
- В Москве около 60 процентов людей погребают таким образом, - прокомментировал он.
Мы провели опрос в нашем паблике ВКонтакте и поинтересовались, что сами казанцы думают о кремации. Мнения разделились.
- Кладбища попросту занимают место, на котором уже ничего не построишь, а выносить их за город бессмысленно, так как города растут, - считает Шамиль Шакиров.
- Креманация - это вещь дорогая, доступна ли это будет людям? - делится своими мыслями Гуля Закирова. - Я против. Предков хоронили по обычаю в землю и я за это.
В нашем опросе на момент публикации материала приняло участие около 500 человек. Половина опрошенных положительно вопринимают возможное появление крематория в городе и согласны, чтобы их тела после смерти кремировали. 30 процентов, хоть и не возражают против строительства крематория, но сами хотели бы традиционных похорон. И лишь 20 процентов высказались категорически против.
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