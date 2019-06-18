Власти Казани поддержали строительство крематория в городе, о поддержке проекта городскими властями накануне рассказал глава управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы развития похоронного дела".

Большинство казанских кладбищ закрыты, осталось лишь два активно используемых, но и там места заканчиваются. Каждый день в Казани умирают порядка 40 человек, а ежегодно – 13,5 тысяч человек. Таким образом, крематорий мог бы стать решение проблемы захоронений, однако участок для строительства пока не выбран.

Также продолжается строительство погребального комплекса на границе Казани и Пестречинского района, после его сдачи проблема с отсутствием мест на кладбищах будет отложена на 30-40 лет.

Напомним, впервые о создании крематория в Казани заговорили в преддверии Универсиады в 2013 году. Тогда начальник Управления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения города Казани признал, что рано или поздно построить его придется. Даже выбрали место в Пестречинском районе в районе деревни Званка.

- В Москве около 60 процентов людей погребают таким образом, - прокомментировал он.