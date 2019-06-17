Казань сегодня: фотосессия на пляже и банда грабителей

В ТАТАРСТАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ НА КАРИКАТУРУ С КАЗАНСКОЙ ПРОСТИТУТКОЙ

В Татарстане пожаловались в прокуратуру на возмутившего их карикатуру художника Камиля Бузыкаева из Уфу, который изобразил женщину в традиционном женском головном уборе татарок в откровенном наряде. Об этом сообщает "Idel.Реалии".

Рисунок художник выложил в Сети 14 июня, вызвав негодование в Татарстане, на карикатуре изображена, вероятно, проститутка, которая держит в руках поднос с чак-чаком, приветствуя гостей. Представители татарской общественной организации "Азатлык" написали заявление в прокуратуру.

В КАЗАНИ УВОЛИЛАСЬ ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА

В Казани главный архитектор города Татьяна Прокофьева покинула свой пост, об этом стало известно сегодня в ходе презентации концепции благоустройства Юнусовской площади.

- Все течет, все меняется, и Татьяна Георгиевна приняла решение оставить чиновничью работу, хоть она и имела элементы творчества, и продолжит работать архитектором, - цитирует официальный портал мэрии города слова мэра города Ильсура Метшина.

БАНДА ПАРНЕЙ ИЗ УЗБЕКИСТАНА ГРАБИЛА ПРОХОЖИХ В КАЗАНИ: ОНИ НАПАДАЛИ НА ВСЕХ

В Казани четверо парней из Узбекистана нападали на жителей города и грабила их, об этом сообщили в УВД города.

По данным источника портала, одно из нападений случилось в полночь 10 июня на улице Чуйкова.

- Около дома №64 двое неизвестных напали на шедших вместе 25-летнюю девушку и 25-летнего парня. Нападавшие отобрали у них два iPhone, сумку с документами, беспроводные наушники, деньги и банковские карты, общая сумма похищенного превысила 50 тысяч рублей, - сообщили порталу.

На следующий день с похожими заявлениями в полицию обратились еще несколько казанцев, было возбуждено дело по статьям "Грабеж" и "Попытка грабежа".

Были задержаны двое уроженцев Узбекистана в возрасте 18 и 23 лет, они сообщили, что заранее готовились к совершению преступлений.

СМИ НАПИСАЛИ О МАССОВОЙ ОТКРОВЕННОЙ ФОТОСЕССИИ НА ПЛЯЖЕ У КАЗАНКИ

В Казани на пляже у реки Казанка прошла откровенная фотосессия с участием четырех девушек, об этом сообщают казанские СМИ.

Фотограф Виктория Баева выложила фото накануне.

- Во время съемки ни один ребёнок мимо не проходил, - уточнила девушка.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ НЕ СОГЛАСОВАЛИ ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА КАЗАНИ

В правительстве России несколько министерств не согласились с проектом генерального плана Казани, соответствующее письмо получили казанские активисты, которые ранее направили в исполком столицы РТ 7 кг требований.

- В адрес минэкономразвития России поступили заключения о несогласии с проектом генерального плана от минэнерго России, МЧС России, минобороны России, Рослесхоза и минтранса России, — говорится в ответе минэкономразвития России.