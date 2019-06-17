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Рейс из Казани в Анталью задержали на 13 часов

Cегодня, 17:23 159 3 Автор: prokazan.ru

Рейс авиакомпании iFly из Казани в Анталью задержали на 13 часов из-за технической неисправности самолета, вылета ожидают 230 взрослых и 94 ребенка, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Рейс должен был вылететь в 05:15 мск, но из-за технической неисправности воздушного судна, которое находится в аэропорту Антальи (Турция), выполнение авиарейса перенесено на 18:10.

На рейс приобрели 324 билета. Пассажиров оповестили о задержке рейса, большинство из них ожидают по месту жительства, 150 пассажиров, прибывших в аэропорт, размещены в гостинице.

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комментарии

Герцог
0
18 июня 2019
18:20
Там после Лизки дезинфекция была
Горожани
0
18 июня 2019
19:36
И куда прилетишь на поломанном саиолете ? В рай или ад ? Это вам не лисипед.
Горожани
0
18 июня 2019
19:38
А если это еще и суперджет ?

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