«Прямо как во сне». В Татарстане медсестра выиграла 1 млн рублей

Медсестра из Татарстана Светлана Ахметзянова выиграла в лотерею 1 млн рублей, сообщили в компании "Столото".

По словам женщины, перед выигрышем ее дочери приснилось, как она в красивом месте Москвы пьет чай и принимает поздравления.

- Так и вышло. На оформление выигрыша я приехала в лотерейный центр, где меня поздравили с победой и угостили чаем. Прямо как во сне! - рассказала победительница.

На выигранные деньги женщина купить дочери квартиру.

- Не думайте о деньгах. Представьте мечту, которую они исполнят, — и вам повезет, - заявила женщина.

Ранее сообщалось, что житель Казани сорвал джепот, выиграв в государственную лотерею 155 миллионов рублей. Счастливый билет обошелся миллионеру из Татарстана всего в 100 рублей.