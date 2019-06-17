В России стартовал «призыв» молодежи на госслужбу

С 18 июня молодежь регионов могут «призвать» на госслужбу в федеральные органы исполнительной власти. Главное отличие от воинской обязанности, никто не охотится на молодые кадры, скорее, именно молодежь получает редкий шанс пройти стажировку в федеральных органах власти, в которые с улицы не попадешь.

Проект «ProКадры» Ассоциации молодежных правительств РФ и Росмолодежи направлен на выявление и продвижение талантливых молодых людей для карьеры в сфере государственной службы. Организаторы исходят из того, что в регионах страны достаточно молодых людей, которые ищут возможности для профессионального и карьерного роста.

- Россию неслучайно называют страной возможностей. У нас конечно, множество конкурсов, которые выявляют новые имена: взять «Лидеров России» или региональные программы «Кадровых резервов», - рассуждает председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина. - Но уникальность проекта, что участники получают живой практический опыт работы и связи именно на госслужбе.

- Участие во Всероссийском проекте «ProКадры» станет отличным опытом для личностного развития, налаживания контактов и построения карьеры, - уверен Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). - Молодой человек погрузится в рабочий процесс, поймет специфику работы в федеральном министерстве или ведомстве. Проект позволит систематизировать процесс стажировок в органах федеральной исполнительной власти.

Всероссийский проект «ProКадры» будет состоять из прохождения участниками следующих этапов: заявочная кампания (с 18 июня по 15 августа), отборочный этап (с 15 августа по 15 сентября), образовательная подготовка (с 27 сентября по 14 октября), и собственно самой стажировки в федеральных органах власти (в период с 1 по 30 ноября).

Прохождение стажировок в федеральных структурах, как, например, наша, не означает трудоустройста, - поясняет зам. главы Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинга) Владимир Глотов,- в проекте «ProKадры» нам как раз понравилось, что практиканты могут продолжить строить карьеру как в федеральных, так и региональных государственных структурах. В любом случае у стажера будет шанс понять принципы работы федерального учреждения и выбрать карьерную траекторию по своей душе и экспертности.

По итогам конкурса планируется формирование кадрового резерва для органов государственной власти России, конкурсанты смогут выбирать из потока предложений о работе, и молодые люди также смогут войти в состав Молодежных правительств у себя в регионах.

Участвовать в конкурсе могут граждане России от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории РФ. Подать заявку на участие можно прямо на сайте «ProКадры» с 18 июня, указав, в каком именно федеральном ведомстве конкурсант хотел бы стажироваться.

Ассоциация молодежных правительств – некоммерческая организация, объединяющая консультативно-совещательные органы – молодежные правительства регионов РФ, созданные при исполнительной региональной власти, а также инициативные группы по созданию молодежных правительств, сформированные Ассоциацией. На сегодняшний день организация объединяет в своей работе молодежные правительства и инициативные группы из 72 субъектов нашей страны и объединяет более 20000 молодых людей, проявляющих интерес к работе исполнительных органов власти.