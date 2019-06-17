В Татарстане сняли на видео пыльную бурю

В Татарстане в селе Сарманово сняли на видео пыльную бурю, запись появилась в Сети.

Как можно увидеть в записи, сильный ветер выдул с полей облако пыли на село.

Отметим, пыльная буря — это атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли ветром с земли в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением горизонтальной видимости. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более. Характера для пустынных и полупустынных регионов.