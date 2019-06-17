Гигантская квартира в Казани попала в десятку самых больших в России

Квартира в Казани в ЖК на улице Меридианная площадью в 620 "квадратов" стала одной из самых больших в России, об этом говорится в исследовании компании ЦИАН.

- В Татарстане максимум находится на отметке в 620 кв. м. Правда, площадь квартиры значительно меньше – "всего" 220 кв. м, остальные 400 "квадратов" занимает просторная терраса с видами на Казанский кремль и акваторию реки Казанки. В квартире выполнена отделка в дворцовом стиле, она выставлена на продажу за 39,5 млн рублей, - сообщили в ЦИАН.

В само объявлении уточняется, что 5-ти комнатная квартира находится на 9 этаже 10 этажного кирпичного дома.

Отметим, на первом месте этого рейтинга находится трехуровневый пентхаус в комплексе "Башня Федерация" в Московском международном деловом центре "Москва-Сит". Площадь квартиры - 2181 "квадратов", она состоит из двух независимых зон – офисной и жилой с частным лифтом. Помещение продается за 2,6 млрд рублей.