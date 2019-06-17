«Задница мира»: канадский хоккеист рассказал о выступлении в Татарстане

Канадский хоккеист Терри Джей Гальярди вспомнил о выступлениях в клубе Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» из Нижнекамска, он отнес город к тройке главных «дыр» КХЛ. Об этом он заявил подкасте Spittin' Chiclets, передает Lenta.ru.

- Я в такой заднице мира никогда в жизни не был! Все на русском, тренер говорит на русском, занятия тоже на русском. Чувствуешь себя зомби, - сообщил спортсмен.

По словам хоккеиста, за каждую победу платили по три тысячи долларов, деньги выдавали всем – игрокам, тренерам, массажистам. При этом за победы в отдельных матчах премии доходили до 15 тысяч долларов, это это были матчи против принципиальных соперников.

Также хоккеист пожаловался на ужасное медицинское обслуживание в клубе и городе.

Гальярди выступал в КХЛ с 2016 года, он был отдан в аренду в «Нефтехимик» из «Медвешчака». В Нижнекамске он не отметился результативными действиями.