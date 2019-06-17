В Казань приехали пассажиры такси, заплатившие за поездку 14 тысяч рублей

В Казань из Череповца на такси приехали музыканты, заплатившие за поездку длиной в 1000 км 14 420 рублей, об этом сообщили в компании "Максим".

Двое мужчин вызвал в начале июня такси, водитель на Opel Zafira выехал в 11 часов вечера и привез их в Казань в 3 часа следующего дня. Эта поездка стала самой длинной в Череповце и одной из самых протяженных в Казани.

Сами мужчины в поездке рассказали, что занимаются музыкой, с собой они везли гитару.

Рекордная по продолжительности поездка на такси по России произошла в 2016 году, семья из трех человек проехала через всю страну по маршруту Изобильный (Ставропольский край) — Уссурийск (Приморский край).