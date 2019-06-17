В Казани задержали школьника, надругавшегося над 11-летним мальчиком

В Казани задержали 15-летнего учащегося одной из школ за надругательство над 11-летним мальчиком, информацию подтвердил источник портала.

Преступление случилось вечером 13 июня у полуразрушенного строения по улице Павлюхина.

- Неизвестный надругался над ребенком. Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", - сообщили порталу.

15 июня стало известно, что подозреваемый - школьник одного из учебных заведений, был задержан. Выясняются все обстоятельства.