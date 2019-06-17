Казань сегодня: свадьба замглавы исполкома и ДТП с 2 погибшими

НАЗВАЛИ ДАТУ ОТКРЫТИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧАСТИ КАЗАНСКОГО ЗООПАРКА

Африканская часть Казанского зоопарка "Река Замбези" откроется в конце августа, сообщили в мэрии города.

- Открытие "Реки Замбези" планируется в конце августа. Поставка всех животных и полное заполнение вольеров на территории зооботсада планируется до 2021 года, - цитирует "Татар Информ" сообщение ведомства.

Для африканской части зоопарка были куплены 167 африканских животных, включая львов, гамадрилов, страусов, позже там появятся зебры, гепарды, лемуры и другие.

ПОЛУГОЛЫЙ БЛОГЕР ПРОКАТИЛСЯ НА КРЫШЕ АВТО ПО КРЕМЛЕВСКОЙ ДАМБЕ

В Казани по Кремлевской набережной казанец в трусах проехал на крыше Audi, видео он разместил в соцсетях.

Номер Audi, на которой проехался водитель, был закрыт, сам водитель на видео говорит, что таким образом он смотрит "Давидыча" - скандально известного автоблогера Эрика Давидовича.

НА ПРОСПЕКТЕ КАМАЛЕЕВА «ДЕВЯТКА» ВРЕЗАЛАСЬ В СТОЛБ: ПОГИБЛИ ПАРЕНЬ И ДЕВУШКА

В Казани на проспекте Камалеева 22-летний водитель "ВАЗ" 9-й модели на высокой скорости врезался в столб, в результате погиб как водитель, так и его 20-летняя пассажирка. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось накануне в 1:45 около дома №8, водитель потерял управление, он столкнулся со столбом, вся сила удара пришлась на сторону водителя.

В КАЗАНИ ПОДОРОЖАЛ БЕНЗИН

В Казани за неделю подорожал бензин, говорится в данных, размещенных на сайте Росстата.

В столице РТ в период с 3 по 9 июня средняя стоимость бензина составила 42,65 рубля (в конце мая — 42,06 рубля), в том числе марки АИ-92 — 41,2 рубля (с 21 по 27 мая — 40,61 рубля), АИ-95 — 43,81 рубля (в конце мая — 43,18 рубля).

ЗАМГЛАВЫ ИСПОЛКОМА КАЗАНИ ЖЕНИЛСЯ НА СОТРУДНИЦЕ ТЕЛЕКАНАЛА

Замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин женился на ведущей телеканала "Эфир" Юлии Арутюновой, в Instagram их поздравил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.