В Казани впервые за 10 лет заключенного в колонии отправили в отпуск

В Казани в колонии №18 30-летнего заключенного отпустили в отпуск домой, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Казанец был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, в драке он нанес травмы человеку, который позже скончался. Его осудили на 4 года колонии, он уже отсидел 2 года, после чего ему предоставили отпуск.

Мужчина сможет провести с семьей пять дней, во время отпуска он может находиться только в квартире или дома, а также на небольшой территории возле. О любых перемещениях осужденный должен будет сообщать по специальному телефону.

За последние 10 лет это первый заключенный, которого отправили в отпуск. Отметим, в отпуск не могут отправиться осужденные по статьям, связанным с наркотиками, убийствами и экстремизмом.