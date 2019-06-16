В Татарстане задержали пенсионера, снявшего штаны перед девочками на улице

В Атнинском районе Татарстана в деревне Нижний Куюк задержали 65-летнего пенсионера, который снял штаны и показал половой орган перед тремя девочками на улице. Информацию подтвердил источник портала.

Три ребенка 12, 10 и 9 лет вечером 4 июня находились у дома по улице Татарстан.

- Живущий на этой улице мужчина показал им половой орган, после он был задержан полицией, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера", - сообщили порталу.