ДТП с подростком, погибшим на мотоцикле под Казанью: ему не уступили дорогу

Стали известны подробности смертельного ДТП с 16-летним подростком на мотоцикле Suzuki в Зеленодольске, выяснилось, что ему не уступил дорогу 63-летний пенсионер на Chevrolet Niva. Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось 15 июня в 20:40 на улице Гоголя, пенсионер при повороте не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, на котором находились водитель без прав и его 17-летний пассажир.

- В результате столкновения подросток-водитель погиб на месте, пассажир мотоцикла был госпитализирован, две пассажирки Chevrolet были доставлены в больницу, откуда их отпустили домой, - сообщили порталу.