У истоков Казанки: экс-депутат сообщил об экокатастрофе на реке, питающей Казань

Экс-депутат Казанской гордумы Ильдус Янышев решил сплавиться по руслу Казанки - от Арска до Казани. Идея открыть новый туристический маршрут в Татарстане обернулась провалом. Как оказалось, на Казанке разразилась настоящая экологическая катастрофа. В реку, которая стала одним из символов столицы Татарстана, сливают зловонные отходы прямо с истоков.

От истоков Казанки на каноэ

Как признается Ильдус Янышев идея пройти по руслу Казанки витала в его голове давно, но реализовать ее удалось лишь этим летом. Вместе с Маратом Салиховым он преодолел несколько километров на каноэ. Увы, говорить о новом - водном - туристическом маршруте для проекта "Путь Тукая" пока рано. Состояние реки катастрофическое.

Первые 15 километров от Арска путешественники преодолели на каноэ с большими трудностями. Как оказалось, знаменитая Казанка у своих истоков находится на грани экологической катастрофы.

- В нее стекают сточные воды с фекалиями с территории ферм, расположенных на берегу реки, - описывает увиденное Ильдус Янышев. - Вокруг зловоние, русло перекрывают горы мусора, песка, камней и труб, которые положили сюда, чтобы обеспечить хоть какой-то проток воды.

Чтобы преодолеть проблемные участки, приходилось вытаскивать каноэ на берег и обходить завалы по суше. После очередной "насыпи" мусора, путешественники погрузили судно на автомобиль и добрались до Голубого озера.

Бесхозное Голубое

Голубое озеро тоже оказалось бесхозным, хотя раньше тут стоял экологический пост. Сейчас этот уникальный памятник природы также находится в большой опасности.

- Но тут Казанка оказалась вполне пригодной для сплава на каноэ, - рассказывает Ильдус Янышев. - Вода стала чище, хотя мы понимали, что просто снизилась концентрация того яда, что мы наблюдали в верховьях реки, которая питает наш город Казань.

После ночлега в палатке, казанские путешественники продолжили исследование реки. Места оказались вполне пригодны для сплава. Моторных лодок здесь практически не было, а значит меньше шума и загрязнения наших рек.

- Жаль, что наш народ пока еще не дорос по реке на веслах и парусах ходить, - продолжает Янышев. - Видимо должно пройти время как в Европе и Китае, чтобы мы схватились за голову и начали беречь свою природу и в первую очередь водоемы.

Данные о загрязнении Казанки отправят экологам

Ильдус Янышев призывает горожан защитить Казанку. По итогам своего путешествия, все фотографии и видеоролики, доказывающие факты загрязнения, он отправит в экологические службы, которые могут быть даже не в курсе беды. Дело в том, что кроме как на байдарках этой катастрофы вплотную не увидеть.

- Видимо, в этом и есть познавательная ценность пешего, велосипедного и водного туризма, - объясняет Янышев. - Надеюсь, что когда нибудь на Казанке расчистят заторы, построят нормальные мосты, уберут источники загрязнения и Казань получит чистую воду. А пока не рекомендую купаться и ловить рыбу на всей акватории Казанки.