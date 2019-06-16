В Казани 23-летняя девушка угнала Mitsubishi и попала в ДТП

В Казани 23-летняя девушка угнала Mitsubishi Outlander с проспекта Ибрагимова, информацию подтвердил источник портала.

Преступление случилось вечером 11 июня.

- Подозреваемая угнала автомобиль от дома №55 по проспекту Ибрагимова, спустя несколько часов он был найден в лесу около озера Лебяжье с повреждениями кузова, - сообщили порталу.

Подозреваемую девушку объявили в розыск, она была задержана 14 июня.

Девушку обвинили в совершении преступления по статье "Угон", сообщили ProKazan.ru в пресс-службе УВД города, она была отпущена под подписку о невыезде.