Эксперимент в Казани: посадят 25 деревьев сакуры

В Казани в качестве эксперимента в этом году посадили 25 деревьев сакуры, сообщила на совещании в мэрии управляющий «Горводзеленхоза» Роза Заббарова.

- В рамках эксперимента в этом году мы посадили в городе 25 декоративных деревьев породы сакура. Если получится с помощью укрытий сохранить их зимой, будем думать о расширении применения этого легендарного растения, — уточнила Роза Заббарова.

Также в Казани с 2017 года было высажено почти 1300 яблонь.

Кстати



Са́кура— название нескольких деревьев подсемейства Сливовые. Цветок сакуры глубоко символичен в японской культуре, его образ часто используется в японском искусстве,аниме, кинематографе и других областях.



Японская ассоциация сакуры составила список сотни лучших мест для любования сакурой.