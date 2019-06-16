В Казани сняли на видео, как руками собирают рыбу из пересохшего озера

В Казани сняли на видео, как приехавшие на рыбалку люди руками собирают рыбу со дна пересохшего озера Чебакса, запись появилась в Сети.

На записи видно сильно обмелевшее озеро, рыбаки заехали к озеру на машине, после чего начали руками ловить рыбу.

- В Казани полностью ушла вода из озера Чебакса. Случилась экологическая катастрофа местного масштаба! - ранее рассказывал народный корреспондент Айдар.

В Минэкологии РТ ProKazan.ru сообщили, что озеро является гидротехническим сооружением, им занимается "Водоканал".