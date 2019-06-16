В Татарстане поймали парня, из ревности забившего подругу

В Рыбно-Слободском районе Татарстана задержали 28-летнего парня, из ревности забившего до смерти 30-летнюю подругу, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, тело девушки было найдено в в поселке Рыбная Слобода в квартире дома по улице 60 лет Октября утром 12 июня, избивший ее парень сбежал.

- 13 июня было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего", 15 июня стало известно, что подозреваемый задержан, - сообщили порталу.