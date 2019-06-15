Тест: проверь себя, дружишь ли ты с логикой?

Этот тест не требует специфических знаний, а лишь логического мышления. Некоторые вопросы покажутся вам слишком простыми, некоторые - сложными. Не торопитесь и отвечайте, хорошенько подумав.
Результатами можешь поделиться в комментариях.
Этот тест не требует специфических знаний, а лишь логического мышления. Некоторые вопросы покажутся вам слишком простыми, некоторые - сложными. Не торопитесь и отвечайте, хорошенько подумав.
Результатами можешь поделиться в комментариях.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии