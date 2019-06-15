Девочка из Казани умерла на аттракционе в Анапе

В Анапе на аттракционе "Crazy Dance" погибла 8-летняя девочка из Казани, сообщает издание «Анапское Черноморье».

На отдых приехала семья с двумя детьми из Казани. В воскресенье, 9 июня, в парке аттракционов на Пионерском проспекте в Джемете девочки захотели покататься на каруселях, они начали кататься на аттракцион "Crazy Dance". Посетители этого аттракциона садятся в ряд, закрепляются при помощи ремней безопасности и по круговым движениям в ритм музыке двигаются вверх и вниз.

Одной из девочек стало плохо. Родители вызвали скорую помощь, но прибывшие медики уже ничем не смогли помочь ребенку – она умерла.

Предварительная причина смерти девочки – сердечный приступ.