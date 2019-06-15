Казань сегодня: пересохшая протока и голосование за «Кольцо»

В КАЗАНИ ПЕРЕСОХЛА ПРОТОКА БУЛАК

В Казани частично высохла протока Булак, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам казанцам, "запах и виде у Булака сейчас так себе".

В мэрии уточнили, что уровень воды был понижен для монтажа оборудования, власти приводят в порядок фонтаны.

В КАЗАНИ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ МЕЧЕТЬ

В Казани в поселке Большие Клыки появится новая мечеть, сообщили в Инспекции государственного строительного надзора.

Мечеть находится на улице Трудовая, мечеть будет двухэтажной с цокольным этажом и минаретом.

В КАЗАНИ У СТУДЕНТА «ОЛИМПИЙСКОГО» УЧИЛИЩА НАШЛИ ПАКЕТИК «СИНТЕТИКИ»

В Казани в остановленной на улице Васильченко Mazda 3 у пассажира - 18-летнего студента Чебоксарского училища олимпийского резерва, нашли пакетик с синтетическим наркотиком. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Подозреваемый в 5 часов утра 12 июня ехал вместе с другим студентом этого же училища, их остановили сотрудники ГИБДД.

- У 18-летнего подозреваемого нашли пакетик с неизвестным содержимым, выяснилось, что там было почти 2,5 грамма синтетического наркотика мефедрона. Студента задержали, - сообщили порталу.

В КАЗАНИ НА УЛИЦЕ ЧЕТАЕВА НАШЛИ МЕРТВЫМИ ДЕВУШКУ С ПАРНЕМ

В Казани в квартире по улице Четаева нашли мертвыми 29-летнего парня и 35-летнюю девушку, информацию подтвердил источник портала.

Тела пары были найдены днем 12 июня.

- Предварительно, парень с девушкой скончались из-за передозировки наркотиками. В квартире нашли кальян и наркотики, - сообщили порталу.

В КАЗАНИ НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТА ОБНОВЛЕНИЯ ТЦ «КОЛЬЦО»

В Казани началось голосование по выбору лучшего проекта обновления торгового центра "Кольцо", об этом сообщается на сайте торгового центра.

Всего на голосование представлены девять вариантов, предлагается оставить отзыв и проголосовать за понравившиеся проекты.