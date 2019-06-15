Пенсионера из Казани на велосипеде насмерть сбил водитель грузовика

В Казани скончался 70-летний пенсионер, которого утром 2 июня на велосипеде сбил 46-летний водитель Управления спецсвязи по Пермскому краю. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось в Высокогорском районе на трассе М7, водитель грузовика Volvo не выбрал безопасный боковой интервал, сбив велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

- Пострадавший был госпитализирован с ушибом головного мозга и переломом руки был госпитализирован, утром 13 июня он скончался, - сообщили порталу.