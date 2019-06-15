В Казани на доме певицы Альфии Авзаловой установили мемориальную доску

Накануне в Казани открыли памятный знак легенде татарской эстрады Альфие Авзаловой. Мемориальную доску установили на доме № 8 по улице Туфана Миннулина. Здесь Альфия Авзалова проживала с 2004 по 2017 год.

Автор барельефа - известный казанский скульптор Фаниль Валиуллин. Его работы можно встретить на улице Профсоюзной в Казани, а также на Черном озере.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски принял участие Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, депутаты, члены Правительства РТ и дочери Альфии Авзаловой Зульфия и Гузель.