В Татарстане продавец пекарни отдала из кассы 20 тысяч руб, избавляясь от порчи

В Лениногорске 24-летняя продавщица пекарни "Жар-свежар" отдала неизвестной женщине 20 тысяч рублей из кассы и золотые серьги, чтобы избавиться от порчи. Информацию подтвердил источник портала.

Преступление случилось днем 8 июня в пекарне по улице Куйбышева, неизвестная зашла в пекарню, после чего начала говорить продавщице о наложенной на нее порче.

- Пытаясь избавиться от порчи, девушка отдала свои 3 тысячи рублей, золотые серьги за 9 тысяч рублей и 20 тысяч рублей из кассы. После этого женщина скрылась, - сообщили порталу.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы спустя 3 дня, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".