В Татарстане завели уголовное дело из-за откровенных сообщений «ВКонтакте»

В Мензелинском районе Татарстана завели дело на неизвестного, который в январе этого года писал развратные сообщения "ВКонтакте" 13-летнему ребенку, информацию подтвердил источник портала.

Неизвестный на данный момент подозреваемый переписывался с ребенком с начала по конец января, в текстовых сообщения он присылал информацию интимного характера.

- 10 июня по данному факту возбудили дело по статье "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сообщили порталу.

Идет розыск подозреваемого.