В Казани клиент облил букмекерскую контору бензином и сжег ее

В Казани на улице Декабристов пьяный 33-летний мужчина облил бензином и поджег букмекерскую контору "Спорт прогноз", информацию подтвердил источник портала.

Мужчина ворвался в помещение конторы на улице Декабристов примерно в 21:00 13 июня, он вбежал в помещение с пятилитровой канистрой бензина и начал все им обливать, а потом поджег его. В салоне находился лишь один клиент и девушка-администратор, которые даже не пытались остановить поджигателя.

Прибывшие пожарные за несколько минут потушили огонь, поджигатель к тому моменту скрылся. В результате пожара салон серьезно пострадал от огня и высокой температуры, вся компьютерная техника была уничтожена.

Полицейские задержали пьяного ранее судимого казанца, выяснилось, что он был постоянным клиентом этой конторы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.