Центробанк впервые за год снизил ключевую ставку - кредиты будут дешевле

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, кредиты, в частности, ипотечные будут выдаваться с меньшей кредитной ставкой.

Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года — на 0,25% до 7,25%.

Руководство регулятора допускает еще одно снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Следующее заседание состоится 26 июля. ЦБ отметил, что потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан.